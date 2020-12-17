17.12.2020, 16:48

Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 2 года вместо четырех, флага и гимна не будет

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Сборная России по синхронному плаванию
Сборная России по синхронному плаваниюФото: Ren Zhenglai/ZUMAPRESS.com

Россию отстранили от международных стартов на 2 года (вместо четырех) – Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по спору с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) не в пользу российской стороны, но уменьшил срок бана, отмечает Sports.ru.

Теперь российские спортсмены лишатся флага и гимна (перевод в нейтральный статус) на чемпионатах мира и Олимпиадах, а страна может остаться без крупных турниров. Это произошло из-за истории с базой Московской лаборатории: при передаче данных в WADA Россия внесла изменения и теперь расплачивается.

Изначально WADA отстранило Россию на 4 года, но CAS сократил наказание до двух лет (до 16 декабря 2022 года). Наказание вступает в силу немедленно.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь лишено статуса соответствия.

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