21.09.2019, 14:35

Россию опять подозревают в манипуляциях с допингом

 (16)
rus.delfi.ee
EST 11
Россию опять подозревают в манипуляциях с допингом
Фото: Scanpix

Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, сообщил журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт в твиттере.

По его словам, речь идет о данных, отправленных в WADA в начале 2019 года.


"Комитет WADA по соответствию проинформирует об этом исполком организации на заседании, которое пройдет в Токио на следующей неделе. Процедура несоответствия уже запущена", — написал журналист.

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая заявила РИА Новости, что нужно дождаться официальной информации. Она напомнила, что промежуточный отчет по итогам анализа данных московской антидопинговой лаборатории озвучат в понедельник.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: