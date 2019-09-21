Россию опять подозревают в манипуляциях с допингом

По его словам, речь идет о данных, отправленных в WADA в начале 2019 года.

ARD Doping Editorial Team Breaking News: RUS under suspicion to have manipulated Moscow lab data (provided to @wada_ama early 2019). @wada_ama Compliance Review Committee will inform WADA Exco at Tokyo meeting next week. „Non Compliance” procedure already initiated. @NickJMButler — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 20 сентября 2019 г.



"Комитет WADA по соответствию проинформирует об этом исполком организации на заседании, которое пройдет в Токио на следующей неделе. Процедура несоответствия уже запущена", — написал журналист.

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая заявила РИА Новости, что нужно дождаться официальной информации. Она напомнила, что промежуточный отчет по итогам анализа данных московской антидопинговой лаборатории озвучат в понедельник.