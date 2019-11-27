Россию назвали самой позорной страной в истории спорта

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что Россия — самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта. Его слова приводит ТАСС.
Фетисов высказал свои опасения за молодых спортсменов, которые сейчас вышли на серьезный уровень и могут лишиться шанса на участие в международных стартах.
Мировое сообщество настроено радикально
"Минимальная надежда есть, что ВАДА примет другое решение, но мы — самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта", — заявил олимпийский чемпион, добавив, что мировое спортивное сообщество сейчас настроено радикально.
25 ноября Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года.
Россия снова без флага?
Если эта рекомендация будет принята 9 декабря, то российские спортсмены смогут выступить на летних Олимпийских играх 2020 года только под нейтральным флагом. В таком качестве российские спортсмены уже выступали на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. России также грозит запрет на проведение крупных международных соревнований.
В сентябре сообщалось о том, что информация из Московской антидопинговой лаборатории подверглась изменениям. Передача этих данных была одним из условий восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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