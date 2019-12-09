Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира из-за манипуляций с допинг-пробами

Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома WADA, посвященное вопросу статуса РУСАДА. Сообщается, что решение принято единогласно.

Ранее комитет по соответствию рекомендовал лишить агентство статуса, отстранить Россию от международных стартов на 4 года, а также лишить страну права проведения крупных спортивных турниров.

Причиной стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012-2015 годы. Независимые эксперты установили, что в базу вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

”Были предоставлены очень убедительные доказательства того, что манипуляции и удаление части данных имели место, — прокомментировал решение Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди прокомментировал предстоящее заседание Исполкома WADA. - Некоторые из них были произведены почти одновременно с тем, как мы были в Московской лаборатории в январе 2019 года. Если это так, я крайне разочарован, потому что весь смысл решения, принятого в сентябре 2018 года [о восстановлении РУСАДА], заключался в том, чтобы получить и изучить данные. И после получения данных и выполнения всей работы с ними очень неутешительно обнаружить, что кто-то их подделал".

"На данный момент стандарты соответствия WADA не относятся к УЕФА. Но меня не удивит, что на каком-то будущем этапе, при новом президенте WADA может пересмотреть стандарты соответствия и признать их подходящими для этой цели”, — цитирует Риди Sports.ru со ссылкой на Independent.