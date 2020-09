Россиянка выиграла US Open во второй раз в карьере

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Звонаревой и Зигемунд.

Звонаревой 36 лет, она располагается на 86-й строчке в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету девять титулов в парном разряде на турнирах под эгидой организации. 32-летняя Зигемунд находится на 59-м месте в рейтинге, в парном разряде она завоевала пять титулов, сообщает ТАСС.

That championship moment 🥰

A first Grand Slam title for @laurasiegemund & the 2nd #USOpen title for @verazvonareva. pic.twitter.com/XsvgduGI1E