Россиянка Мария Ласицкене показала лучший результат сезона в мире

Ласицкене на 2 сантиметра перекрыла результат 18-летней украинки Ярославы Магучих, которая накануне установила в Германии молодежный рекорд мира.

Ласицкене также надеялась выступить на турнире в германском Карлсруэ, но из-за отсутствия статуса нейтрального спортсмена она вынуждена соревноваться дома.