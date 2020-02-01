01.02.2020, 19:15

Россиянка Мария Ласицкене показала лучший результат сезона в мире

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Maria Lasitskene
Maria LasitskeneFoto: Dylan Martinez, REUTERS

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене на легкоатлетическом турнире в Москве показала лучший результат сезона в мире - 204 см.

Ласицкене на 2 сантиметра перекрыла результат 18-летней украинки Ярославы Магучих, которая накануне установила в Германии молодежный рекорд мира.

Ласицкене также надеялась выступить на турнире в германском Карлсруэ, но из-за отсутствия статуса нейтрального спортсмена она вынуждена соревноваться дома.

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