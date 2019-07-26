Россия выступит на Олимпийских играх-2020 под своим флагом
Международный олимпийский комитет направил Олимпийскому комитету России официальное приглашение принять участие в летних Играх-2020 в Токио, сообщает пресс-служба ОКР.
Международный олимпийский комитет направил Олимпийскому комитету России официальное приглашение принять участие в летних Играх-2020 в Токио, сообщает пресс-служба ОКР.
"Таким образом, ОКР получил возможность, в отличие от Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий. Это касается в том числе и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор", — говорится в сообщении.
5 декабря 2017 года МОК приостановил членство ОКР из-за нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на Играх в Сочи. На Олимпиаде в Пхёнчхане россияне выступали под олимпийским флагом и в статусе команды Олимпийских атлетов из России. 28 февраля 2018 года МОК полностью восстановил в правах ОКР.
Летняя Олимпиада в столице Японии пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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