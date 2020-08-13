Россия выплатила крупный штраф за фальсификацию документов о допинге

Молодой спортсмен за 12 месяцев пропустил три допинг-теста. Свое отстранение от соревнований он решил оспорить в Спортивном суде, куда представил липовые справки из несуществующего медицинского учреждения.
Российская сторона была наказана за фальсификацию документов в допинговом деле спортсмена. Первоначально Россия должна была заплатить штраф еще к 1 июля, но после сложных переговоров срок выплаты был перенесен. К фальсификации документов было причастно бывшее руководство ВФЛА.
Деньги на погашение крупного штрафа выделило Министерство спорта России. Теперь ведущие российские легкоатлеты рассчитывают получить разрешение Всемирной легкоатлетической ассоциации для выступления в международных соревнованиях. Правда, допустят ли россиян к легкоатлетическому турниру Олимпиады в Токио, которая перенесена на 2021 год, пока не очень ясно.
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