13.08.2020, 16:25

Россия выплатила крупный штраф за фальсификацию документов о болезни

 (1)
EST 2
Venemaa lipp
Venemaa lippFoto: Kirill Kukhmar, Kirill Kukhmar/TASS

Всероссийская федерация легкой атлетики выплатила Всемирной легкоатлетической ассоциации 6,31 млн долларов штрафа, который был назначен в связи с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Молодой спортсмен за 12 месяцев пропустил три допинг-теста. Свое отстранение от соревнований он решил оспорить в Спортивном суде, куда представил липовые справки из несуществующего медицинского учреждения.

Российская сторона была наказана за фальсификацию документов в допинговом деле спортсмена. Первоначально Россия должна была заплатить штраф еще к 1 июля, но после сложных переговоров срок выплаты был перенесен. К фальсификации документов было причастно бывшее руководство ВФЛА.

Деньги на погашение крупного штрафа выделило Министерство спорта России. Теперь ведущие российские легкоатлеты рассчитывают получить разрешение Всемирной легкоатлетической ассоциации для выступления в международных соревнованиях. Правда, допустят ли россиян к легкоатлетическому турниру Олимпиады в Токио, которая перенесена на 2021 год, пока не очень ясно.

Читайте также: