Россия сенсационно проиграла и вылетела с чемпионата Европы

Сборная Словении сразу взяла игру в свои руки, воспользовавшись самым уязвимым местом россиян — приемом. Сильная и точная подача заставляла фаворитов принимать куда угодно, но только не на связующего. Нет приема — нет паса — нет удара. Волейбольные "всадники апокалипсиса" сработали и на этот раз.

В третьей партии показалось, что россияне завелись и переломят ход встречи в свою пользу, но словенцы продолжили наказывать за любую ошибку, а тренер сборной России, финн Туомас Саммельвуо, похоже впервые попал в такую сложную ситуацию и "поплыл" — в моментах, когда хороший нагоняй смог бы взбодрить волейболистов, он просто молча наблюдал за очередным упущенным мячом.

Россия — Словения 1-3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25)

В полуфинале словенцы сыграют с поляками, которые легко обыграли немцев 3-0 (25:19, 25:21, 25:18). Матч состоится 26 сентября в Любляне.