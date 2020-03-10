Российский велогонщик госпитализирован в Абу-Даби с коронавирусом

”После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь. Результатов анализов я, правда, не видел. В госпитале провели дополнительные тесты, взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду. Чувствую себя нормально, я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности, надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени” — цитирует Страхова пресс-служба команды.

Уроженцу Выборга Дмитрию Страхову 24 года, за свою профессиональную карьеру он одержал три победы (все — в 2018 году). После расформирования команды Мирового тура "Катюша" в 2020 году присоединился к "Газпром-Русвело".

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