Российский танцор ударил жену на чемпионате мира

Паршаков и Гудыно являются партнерами не только на паркете, но и в жизни. На чемпионате мира пара дошла до полуфинала, после которого произошел неприятный инцидент, сообщает Cosmopolitan.

По словам очевидцев, выйдя за кулисы, Паршаков ударил кулаком в лицо жену и партнершу. Это заметили организаторы конкурса и дисквалифицировали танцора.

Паршаков и его супруга выступили с совместным заявлением. Они признали, что поссорились, но организаторы неправильно трактовали их конфликт.

"Мы поругались из-за того, что не все получилось так, как хотелось. Жаль, что наши эмоции увидели некоторые организаторы и неправильно их восприняли", - сказал Паршаков. - Нам очень жаль, что такая ситуация привела к дисквалификации".