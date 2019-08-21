Российский танцор ударил жену на чемпионате мира

Российская танцевальная пара Анны Гудыно/Кирилл Паршаков оказалась в эпицентре скандала после выступления на чемпионате мира по танго в Буэнос-Айресе.
Паршаков и Гудыно являются партнерами не только на паркете, но и в жизни. На чемпионате мира пара дошла до полуфинала, после которого произошел неприятный инцидент, сообщает Cosmopolitan.
По словам очевидцев, выйдя за кулисы, Паршаков ударил кулаком в лицо жену и партнершу. Это заметили организаторы конкурса и дисквалифицировали танцора.
Паршаков и его супруга выступили с совместным заявлением. Они признали, что поссорились, но организаторы неправильно трактовали их конфликт.
"Мы поругались из-за того, что не все получилось так, как хотелось. Жаль, что наши эмоции увидели некоторые организаторы и неправильно их восприняли", - сказал Паршаков. - Нам очень жаль, что такая ситуация привела к дисквалификации".
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