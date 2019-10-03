03.10.2019, 00:45

Российский нейтрал завоевал серебро, но в медальном зачете его не найти


rus.delfi.ee
EST 1
Sergei Shubenkov
Sergei ShubenkovFoto: Grigory Sysoev, Sputnik

28-летний российский спринтер Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе на дистанции 110 метров с барьерами - 13,15.

Шубенков на четвертом чемпионате мира подряд поднялся на пьедестал почета (1-2-1). В Дохе он уступил только американцу Гранту Холлоуэю - 13,10.

Россияне, выступающие на чемпионате мира в статусе нейтральных спортсменов, завоевали в столице Катара уже третью награду. Ранее чемпионами мира стали шестовичка Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Однако их призовые места в медальном зачете чемпионата мира Международная ассоциация легкоатлетических федераций не учитывает.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: