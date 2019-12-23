Российский боец ММА Нурмагомедов исполнил мечту детдомовца

По информации канала, мальчик пять лет мечтал вживую увидеть Нурмагомедова и пообщаться с ним. Он загадал встречу с бойцом на Новый год и отправил письмо на проект ”Елка желаний” — благотворительную акцию для детей-сирот и воспитанников детских домов. В итоге его желание исполнили.

Троценко рассказал, что после встречи с Нурмагомедовым был в шоке от счастья. ”Ночь потом не спал, у меня была бессонница. Я начал усиленно тренироваться, хочу одерживать больше побед и хочу еще раз встретиться с Нурмагомедовым”, — признался он.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 18 апреля россиянину предстоит третья защита титула. Его соперник — американец Тони Фергюсон.

В рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий Нурмагомедов расположился на второй строчке. Россиянин уступает только американцу Джону Джонсу, который удерживает чемпионский титул в полутяжелой весовой категории.