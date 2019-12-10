Российские спортсмены – бюджетники, в самом унизительном смысле этого слова. Государство защищает их как умеет

Зато там, где помощь была реально нужна — в спортивных судах, МОК, других международных организациях — их оставляли один на один с проблемами. Трехкратная чемпионка мира по легкой атлетике Мария Ласицкене не устает об этом напоминать: ”Мне интересно, что конкретно сделали Минспорта и ОКР за последние четыре года, дабы защитить лично меня?”.
Из трех золотых медалей ЧМ две она выиграла под нейтральным флагом; Олимпиады в ее жизни пока не случилось — в 2016-м не пустили. Пустят ли в 2020-м? Кто бы знал.
Все понимают, что в этот раз наш спорт наказан не за массовый и систематический допинг, не за участие в манипуляциях с пробами — только за попытки государства вывести из-под удара, видимо, важных спортсменов с токсичной информацией в базе данных. Да даже не самих спортсменов — их результаты на политически нужных турнирах, медали, репутацию спортивной страны.
По сути, наш спорт страдает за то, что Следственный комитет, изъяв базу из лаборатории, не уследил за ней. За то, что пустил в нее какого-то мутного сисадмина из лаборатории. За то, что в Минспорта сидят деятели, которые вообще не понимают, что происходит вокруг. За то, что количество золотых медалей на Олимпиадах остается делом государственной важности. За то, что спорт стал трамплином в политику, а победы спортсменов — ее (политики) важной частью.
Конечно, этого не случится никогда, но государству давно пора оставить олимпийский спорт высших достижений. Отдать сборные спонсорам, создать условия для их подключения, мотивировать спортсменов на бизнес-модели и прикрыть все эти ЦСП, больше напоминающие кормушки. Тогда ни у кого не возникнет вопросов, зачем государственные органы маскируют допинг спортсменов.
Задача президента, министра спорта и любых спортивных чиновников на местах — здоровая страна и доступный каждому спорт.
Чтобы рядом с вашим домом зимой был каток, а летом футбольное поле с открытыми воротами.
Чтобы вашего ребенка без проблем записывали в спортивную секцию, покупали ему форму и создавали условия для тренировок.
Чтобы детским тренерам платили достойную зарплату, которая не зависела бы от сиюминутного результата.
Чтобы на уроках физкультуры в один зал одновременно не запихивали сотню детей.
Чтобы необходимым условием для попадания в профессиональные команды был талант, а не кошелек родителей.
Чтобы атмосфера на трибунах и отношение к болельщикам распространялась не только на чемпионаты мира.
Чтобы расходы на массовый и детский спорт не сокращались с каждым годом.
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