Российские спортсмены – бюджетники, в самом унизительном смысле этого слова. Государство защищает их как умеет

Российский спорт снова заперли в клетке — на этот раз ему вынесен 4-летний приговор за допинг.

”Этот бан может угробить наш спорт”, — предположил Вячеслав Фетисов. Мрачный прогноз, который нуждается в небольшом уточнении.

Если кто-то и может угробить наш спорт окончательно, то только люди, которые им руководят. Собственно, они почти это сделали.

Понятно, что ситуация, в которой оказались российские спортсмены, — безвыходная. Их сравнение с заложниками — давний штамп, но ничего точнее уже не придумать. Сотни судеб попали в руки непонятных начальников, которым они глубоко безразличны — и каждый в отдельности, и все вместе.

Но худшее, что сейчас может сделать власть — снова броситься на защиту нашего спорта. Потому что все представляют, что эта помощь обернется максимальными рисками для самих спортсменов. Защищать по-другому их просто не умеют.

Так уже было — слишком актуальны предыдущие эпизоды.

Защита нужных спортсменов с позитивными допинг-пробами во времена Родченкова и замминистра спорта Нагорных привела к расследованиям по русскому допингу и тотальной потере репутации.

Защита от рисков с допинг-пробами в Сочи-2014 обернулась пересмотром итогов той Олимпиады, баном одной части призеров и подозрениями в отношении другой.

Теперь защита спортсменов из базы данных Московской лаборатории закончилась наказанием всей страны на 4 года.