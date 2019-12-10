10.12.2019, 17:14

Российские спортсмены – бюджетники, в самом унизительном смысле этого слова. Государство защищает их как умеет


Алексей Авдохин
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Президент РФ Владимир Путин и бобслеист Александр Зубков
Президент РФ Владимир Путин и бобслеист Александр ЗубковFoto: PHIL NOBLE, Reuters/Scanpix

Алексей Авдохин в своей колонке на портале Sports.ru рассуждает, от чего страдает российский спорт. Публикуем его мнение с разрешения автоора и предупреждаем, что под словом "наши" в данном тексте подразумеваются российские спортсмены.

Российский спорт снова заперли в клетке — на этот раз ему вынесен 4-летний приговор за допинг.

”Этот бан может угробить наш спорт”, — предположил Вячеслав Фетисов. Мрачный прогноз, который нуждается в небольшом уточнении.

Если кто-то и может угробить наш спорт окончательно, то только люди, которые им руководят. Собственно, они почти это сделали.

Понятно, что ситуация, в которой оказались российские спортсмены, — безвыходная. Их сравнение с заложниками — давний штамп, но ничего точнее уже не придумать. Сотни судеб попали в руки непонятных начальников, которым они глубоко безразличны — и каждый в отдельности, и все вместе.

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Но худшее, что сейчас может сделать власть — снова броситься на защиту нашего спорта. Потому что все представляют, что эта помощь обернется максимальными рисками для самих спортсменов. Защищать по-другому их просто не умеют.

Так уже было — слишком актуальны предыдущие эпизоды.

Защита нужных спортсменов с позитивными допинг-пробами во времена Родченкова и замминистра спорта Нагорных привела к расследованиям по русскому допингу и тотальной потере репутации.

Защита от рисков с допинг-пробами в Сочи-2014 обернулась пересмотром итогов той Олимпиады, баном одной части призеров и подозрениями в отношении другой.

Теперь защита спортсменов из базы данных Московской лаборатории закончилась наказанием всей страны на 4 года.

Мария Ласицкене Foto: Anton Denisov, Sputnik

Зато там, где помощь была реально нужна — в спортивных судах, МОК, других международных организациях — их оставляли один на один с проблемами. Трехкратная чемпионка мира по легкой атлетике Мария Ласицкене не устает об этом напоминать: ”Мне интересно, что конкретно сделали Минспорта и ОКР за последние четыре года, дабы защитить лично меня?”.

Из трех золотых медалей ЧМ две она выиграла под нейтральным флагом; Олимпиады в ее жизни пока не случилось — в 2016-м не пустили. Пустят ли в 2020-м? Кто бы знал.

Все понимают, что в этот раз наш спорт наказан не за массовый и систематический допинг, не за участие в манипуляциях с пробами — только за попытки государства вывести из-под удара, видимо, важных спортсменов с токсичной информацией в базе данных. Да даже не самих спортсменов — их результаты на политически нужных турнирах, медали, репутацию спортивной страны.

По сути, наш спорт страдает за то, что Следственный комитет, изъяв базу из лаборатории, не уследил за ней. За то, что пустил в нее какого-то мутного сисадмина из лаборатории. За то, что в Минспорта сидят деятели, которые вообще не понимают, что происходит вокруг. За то, что количество золотых медалей на Олимпиадах остается делом государственной важности. За то, что спорт стал трамплином в политику, а победы спортсменов — ее (политики) важной частью.

Конечно, этого не случится никогда, но государству давно пора оставить олимпийский спорт высших достижений. Отдать сборные спонсорам, создать условия для их подключения, мотивировать спортсменов на бизнес-модели и прикрыть все эти ЦСП, больше напоминающие кормушки. Тогда ни у кого не возникнет вопросов, зачем государственные органы маскируют допинг спортсменов.

Задача президента, министра спорта и любых спортивных чиновников на местах — здоровая страна и доступный каждому спорт.

Чтобы рядом с вашим домом зимой был каток, а летом футбольное поле с открытыми воротами.

Чтобы вашего ребенка без проблем записывали в спортивную секцию, покупали ему форму и создавали условия для тренировок.

Чтобы детским тренерам платили достойную зарплату, которая не зависела бы от сиюминутного результата.

Чтобы на уроках физкультуры в один зал одновременно не запихивали сотню детей.

Чтобы необходимым условием для попадания в профессиональные команды был талант, а не кошелек родителей.

Чтобы атмосфера на трибунах и отношение к болельщикам распространялась не только на чемпионаты мира.

Чтобы расходы на массовый и детский спорт не сокращались с каждым годом.

И еще много простых и очевидных вещей, до которых сейчас государству нет никакого дела.

Но самая главная деталь происходящего – гробовое молчание спортсменов. Они теряют, возможно, единственный шанс, ради которого тратили годы и здоровье, но молчат.

Но до тех пор, пока оно увлечено подсчетом медалей, спорт в России будет оставаться политической игрой, в которой к цели необходимо прийти любой ценой.

Но самая главная деталь происходящего — гробовое молчание спортсменов. Они теряют, возможно, единственный шанс, ради которого тратили годы и здоровье, но молчат. Никто, кроме Ласицкене, не спросил у чиновников, что же они наделали.

Понятно, что сейчас олимпийцы полностью зависят от государства, почти не зарабатывая чистым спортом — победами, призовыми, рекламными контрактами. По сути, они бюджетники — в самом унизительном смысле этого слова. Приемы в Кремле, подарочные автомобили, приглашения на митинги и в доверенные лица на выборы — методы, на которые спортсмены согласились сами.

И пока они молчат, государство под крики о политическом давлении и дальше будет защищать их.

Как умеет.

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