Российские гимнастки отказались от поездки на чемпионат Европы в Киев

Изначально европейское первенство в Киеве должно было пройти 21-24 мая, однако турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса на конец ноября. Тогда же главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова объявила, что сборная России не планирует ехать на этот турнир.

Теперь Европейский гимнастический союз сообщил, что чемпионат Европы в Киеве состоится, однако он не будет иметь статус квалификационного на Олимпиаду-2021 в Токио.

"Мы не поедем на этот турнир ни при каких обстоятельствах вне зависимости от того, является он квалификационным или нет, - подчеркнула Винер-Усманова. - В такое время рисковать здоровьем детей и своим мы не будем, пересадки в нескольких аэропортах нам не нужны. Думаю, что эти соревнования позже в любом случае отменят".

"Сегодня решили, что соревнования не будут иметь статус квалификационных и пройдут без зрителей. А завтра могут их вообще отменить, потому что во всех странах повысился уровень эпидемиологической опасности. В таких условиях лететь в Киев с пересадками и затем выступать в закрытом помещении… Я считаю это самоубийственным шагом", - добавила главный тренер сборной России.

Российские гимнастки уже квалифицировались на Олимпиаду в Токио, которая запланирована с 24 июля по 8 августа 2021 года.