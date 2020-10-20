Российские бойцы поддержали обезглавившего французского учителя чеченца

Бойцы MMA Зелим Имадаев и Альберт Дураев поддержали чеченца Абдулака Анзорова, убившего учителя колледжа в городке под Парижем. Об этом в своем Instagram сообщил журналист Александр Лютиков.
Имадаев в Instagram-сторис назвал Анзорова героем, а Дураев отметил в личном аккаунте, что во Франции ”свобода слова потеряла свое начало”.
Позже спортсмены удалили публикации, а Лютиков сделал пост из скринов сторис бойцов. Instagram удалил публикацию журналиста, усмотрев в ней ”насилие и опасные организации”.
В настоящий момент скрины сторис Имадаева и Дураева доступны в Telegram-канале ”Двач”.
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