Российская пловчиха выложила фото в купальнике на фоне заката и объяснила, почему не фотографируется на тренировках

"Просто хочу сказать, что если я не выкладываю своего тренировочного процесса, это не значит, что я не тренируюсь, бросила или беременна, — пишет Юлия. — Это моя личная страница, могу делать, что хочу! А на тренировках я тренируюсь и фотографируюсь очень редко, только если красивый рассвет или что-то очень смешное! (Тренер вообще не любит это дело) Так что, успокойтесь и скоро все увидимся на соревнованиях".



Юлия Ефимова выиграла три медали на Олимпийских играх в Лондоне (бронза на 200 м брассом) и Рио (два серебра - на 100 и 200 м брассом), в настоящее время она владеет всеми рекордами России в женском брассе. Инстаграм Юлии является одним из самых популярных среди российских спортсменов.

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