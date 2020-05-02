Российская чемпионка выложила очередное "горячее" фото
Многократная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в своем Instagram рассказала и показала, как проводит карантин.
Многократная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в своем Instagram рассказала и показала, как проводит карантин.
Россиянка в последние годы живет в США и во время карантина находится в Лос-Анжелесе.
Ранее Ефимова рассказала, что переедет в дом с бассейном, чтобы тренироваться во время карантина, вызванного пандемией коронавируса. Однако фото, которое опубликовала спортсменка, совсем не с тренировки.
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Юлия Ефимова - шестикратная чемпионка мира, трехкратный призер Олимпийских игр.
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