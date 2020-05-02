Российская чемпионка выложила очередное "горячее" фото

Россиянка в последние годы живет в США и во время карантина находится в Лос-Анжелесе.

Ранее Ефимова рассказала, что переедет в дом с бассейном, чтобы тренироваться во время карантина, вызванного пандемией коронавируса. Однако фото, которое опубликовала спортсменка, совсем не с тренировки.

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A post shared by Yuliya Efimova (@pryanya93) on Apr 26, 2020 at 6:15pm PDT

Юлия Ефимова - шестикратная чемпионка мира, трехкратный призер Олимпийских игр.

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