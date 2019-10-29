Российская чемпионка-красавица отдала подарок боксеров тренеру

Подоплека этой истории такова. Ласицкене выиграла в конце сентября чемпионат мира в Дохе. После ее триумфа муж спортсменки Владас Ласицкас (комментатор телеканала "Евроспорт") высмеял Всероссийскую федерацию легкой атлетики.

"Боксерам от их федерации за победу на чемпионате мира машина плюс 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА — СМС от главы федерации с букетиком", — написал Ласицкас в "Твиттере".

Боксеры не оставили это сообщение без внимания, подарив Ласицкене автомобиль и сертификат на 5 млн рублей (примерно 70 000 евро). Такой же подарок боксеры преподнесли и другой российской чемпионке Анжелике Сидоровой, завоевавшей в Дохе золото в прыжках с шестом.

Автомобиль Ласицкене подарила тренеру, а 10 млн рублей от боксеров обе прыгуньи решили разделить между всеми российскими легкоатлетами, стартовавшими в Дохе (всего их было 30).

Напомним, что российские спортсмены выступали на мировом первенстве в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Всероссийская федерация легкой атлетики лишена членства из-за многочисленных допинг-скандалов.