Романюк и Алликвеэ пробились в полуфинал чемпионата Европы

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Maria Romanjuk Foto: Taavi Sepp

В Глазго стартовал чемпионат Европы по плаванию в 25-метровом бассейне. Эстонию на этом турнире представляют 4 пловца. В первый день лучше всех выступили воспитанники таллиннского спортклуба "Гарант": в полуфинал пробились Мария Романюк и Мартин Алликвеэ.