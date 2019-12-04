Романюк и Алликвеэ пробились в полуфинал чемпионата Европы

В Глазго стартовал чемпионат Европы по плаванию в 25-метровом бассейне. Эстонию на этом турнире представляют 4 пловца. В первый день лучше всех выступили воспитанники таллиннского спортклуба "Гарант": в полуфинал пробились Мария Романюк и Мартин Алликвеэ.
Алликвеэ на дистанции 50 метров брассом показал в предварительном заплыве 16-й результат - 26,97. Полуфинал состоится вечером в 19:00.
Романюк установила на дистанции 50 метров брассом личный рекорд, заняв 14-е место - 30,67. Полуфинал начнется в 19:07.
На дистанции 100 метров баттерфляем в предварительных заплывах выступали Даниэль Зайцев и Крегор Зирк, но они в полуфинал не попали.
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