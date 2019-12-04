04.12.2019, 13:25

Романюк и Алликвеэ пробились в полуфинал чемпионата Европы


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Fotod Kregor Zirgist ja Martin Allikveest
Maria RomanjukFoto: Taavi Sepp

В Глазго стартовал чемпионат Европы по плаванию в 25-метровом бассейне. Эстонию на этом турнире представляют 4 пловца. В первый день лучше всех выступили воспитанники таллиннского спортклуба "Гарант": в полуфинал пробились Мария Романюк и Мартин Алликвеэ.

Алликвеэ на дистанции 50 метров брассом показал в предварительном заплыве 16-й результат - 26,97. Полуфинал состоится вечером в 19:00.

Романюк установила на дистанции 50 метров брассом личный рекорд, заняв 14-е место - 30,67. Полуфинал начнется в 19:07.

На дистанции 100 метров баттерфляем в предварительных заплывах выступали Даниэль Зайцев и Крегор Зирк, но они в полуфинал не попали.

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