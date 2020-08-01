Роман Фости в третий раз выиграл забег вокруг озера Вильянди
Победителем традиционного забега вокруг озера Вильянди на 12 километров стал известный эстонский марафонец Роман Фости - 37.34.
Победителем традиционного забега вокруг озера Вильянди на 12 километров стал известный эстонский марафонец Роман Фости - 37.34.
Победу Фости предопределил финишный рывок на последних 200 метрах дистанции. Занявший второе место Карел Хуссар проиграл ему 4 секунды. Третье место занял Илья Николаев (38.10).
"Моя цель - чемпионат Эстонии, который пройдет на следующей неделе.
Пытался по возможности сэкономить силы. Чувствовал себя на дистанции хорошо и эффект высокогорья в конце забега дал себя знать", - так прокомментировал свою победу Фости, готовившийся к летнему сезону в Кении.
Забег вокруг озера Вильянди - старейшее спортивное мероприятие в Эстонии, которое ведет свой отсчет с 1928 года. Традиционно он проводится 1 мая, но из-за пандемии коронавируса нынче его пришлось перенести на лето. Фости выиграл этот забег в третий раз.
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