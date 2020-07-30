Родченков о мировом рекорде в Таллинне: прибор не выдержал допинг-пробу Седых

По словам Родченкова, в пробе мочи Седых были такие громадные дозы станозолола, что измерительный прибор давал положительный результат на стероиды при проверке следующих проб, хотя допинга в них не было.

"Следующая история - пример того, с чем ежедневно сталкивалась наша лаборатория, у которой была аккредитация МОК. Метатель молота Юрий Седых был двукратным олимпийским чемпионом и большим коллекционером стероидов. Он потреблял станозолол в огромных количествах. Когда мы вставляли образец его допинг-пробы в нашу машину Hewlett-Packard, начинала срабатывать сигнализация.

Машина была загрязнена метаболитами станозолола до такой степени, что следующие несколько образцов проб давали ложноположительный результат, хотя мы знали, что они не содержат стероидов. В лабораторных работах это явление называется "эффект памяти", а мы называли это "эффект Седых".

В 1986 году на матчевой встрече легкоатлетов СССР - ГДР, которая проходила в Таллинне, Седых установил мировой рекорд (86.66). Мы получили образец его мочи в Москве. Это было анонимно, но поскольку причиной тестирования стал мировой рекорд и я весь день слушал трансляцию соревнований, было несложно соединить точки. Хотя я растворял его образец пробы в дистиллированной воде в соотношении 10:1, он перегружал масс-спектрометр моего газового хроматографа огромными пиками метаболитов станозолола.

Несмотря на "эффект Седых", мы не сообщили о положительной допинг-пробе. В том же году на чемпионате Европы в Штутгарте Седых установил мировой рекорд (86.74), который держится и поныне, но Манфред Донике - руководитель лучшей антидопинговой лабораторией в мире - не сообщил ничего. Юрий, видимо, знал, что делает".