29.10.2019, 17:40

Рекордсменка Финляндии попала на тренировке под машину

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Pilt on illustratiivne. Naiste käimine
Pilt on illustratiivne. Naiste käimineFoto: Robert F. Bukaty, AP/Scanpix

Рекордсменка Финляндии в ходьбе на 50 км Тийа Куйкка в минувшие выходные попала на тренировке под машину.

По информации Финского спортивного союза, 24-летняя Куйкка тренировалась на тротуаре, когда ее сбила машина, сообщает Delfi Sport.

Произошло это в небольшом городке Савонлинна, откуда легкоатлетка родом. Спортсменка была доставлена в больницу Куопио (расстояние между ними 160 км), однако о ее состоянии информации нет.

На прошлогоднем чемпионате Европы по легкой атлетиике в Берлине Куйкка заняла 13-е место. От участия в чемпионате мира в Дохе, который проходил в начале октября, финская спортсменка вынуждена был отказаться в последний момент из-за простуды.

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