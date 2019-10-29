Рекордсменка Финляндии попала на тренировке под машину

По информации Финского спортивного союза, 24-летняя Куйкка тренировалась на тротуаре, когда ее сбила машина, сообщает Delfi Sport.

Произошло это в небольшом городке Савонлинна, откуда легкоатлетка родом. Спортсменка была доставлена в больницу Куопио (расстояние между ними 160 км), однако о ее состоянии информации нет.

На прошлогоднем чемпионате Европы по легкой атлетиике в Берлине Куйкка заняла 13-е место. От участия в чемпионате мира в Дохе, который проходил в начале октября, финская спортсменка вынуждена был отказаться в последний момент из-за простуды.