Рекордсменка Эстонии ждет ребенка и завершает спортивную карьеру

За свою спортивную карьеру Чернов в общей сложности 40 раз становилась чемпионкой Эстонии. Ей принадлежат рекорды страны на дистанциях 1000 метров (2.41,31), 1500 метров (4.11,44) и в беге на 1 милю (4.36,36).

У Лийны спортивные гены. Ее родители Александр и Пийа известные в прошлом легкоатлеты.

"Последние два года были для меня очень тяжелые, - призналась рекордсменка Эстонии в интервью Eesti Päevaleht. - В 2018 году неожиданно умер мой тренер. Уже тогда я подумывала о завершении карьеры, но решила все же продолжить выступления. В начале этого года умерла моя мама. Потеря двух близких людей на меня сильно повлияла".

На международной арене наивысшим результатом бегуньи стало 20-е место на чемпионате Европы 2016 года на дистанции 1500 метров. "Когда устанавливала рекорды Эстонии, чувствовала, что потолка еще не достигла. К сожалению, реализовать свой потенциал до конца я не смогла", - признала Чернов.

Несколько лет назад опытная спортсменка ставила технику бега футболистам "Левадии". Последние годы она тренировала молодых триатлонистов. Спортивную деятельность Чернов совмещает с работой в легкоатлетическом агентстве менеджера Айвара Каротамма.