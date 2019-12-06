Рекордсмен Эстонии пробился в финал чемпионата Европы

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Martin Allikvee. Foto: Taavi Sepp

В шотландском Глазго продолжается чемпионат Европы по плаванию в 25-метровом бассейне. Из четырех эстонских пловцов пока лучше всех выступил Мартин Алликвеэ. На дистанции 200 метров брассом он пробился в финал, где занял 8-е место - 2.04,91.