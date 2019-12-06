06.12.2019, 10:10

Рекордсмен Эстонии пробился в финал чемпионата Европы


EST 2
Fotod Kregor Zirgist ja Martin Allikveest
Martin Allikvee.Foto: Taavi Sepp

В шотландском Глазго продолжается чемпионат Европы по плаванию в 25-метровом бассейне. Из четырех эстонских пловцов пока лучше всех выступил Мартин Алликвеэ. На дистанции 200 метров брассом он пробился в финал, где занял 8-е место - 2.04,91.

В полуфинальном заплыве Алликвеэ на секунду улучшил свой же рекорд Эстонии двухгодичной давности - 2.04,78.

24-летний Алликвеэ занимается в спортклубе "Гарант". В Глазго он будет стартовать также на дистанции 100 метров брассом.

Победителем чемпионата Европы на дистанции 200 метров брассом стал голландец Арно Камминга - 2.02,36.

Читайте также: