Рекордсмен Эстонии отказался от выступления на чемпионате мира

"Проведенное МРТ-исследование подтвердило наличие травмы у Галеты. Принимая во внимание следующий сезон, спортсмен решил отказаться от выступления на чемпионате мира", - сказала руководитель эстонской делегации Кристель Берендсен.

36-летний Галета установил летом рекорд Эстонии - 20.76. Ранее на чемпионатах мира он ни разу не выступал.