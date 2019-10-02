02.10.2019, 18:15

Рекордсмен Эстонии отказался от выступления на чемпионате мира

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rus.delfi.ee
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KRISTO GALETA
KRISTO GALETAFoto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

Рекордсмен Эстонии в толкании ядра Кристо Галета в последний момент решил отказаться от выступления на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

"Проведенное МРТ-исследование подтвердило наличие травмы у Галеты. Принимая во внимание следующий сезон, спортсмен решил отказаться от выступления на чемпионате мира", - сказала руководитель эстонской делегации Кристель Берендсен.

36-летний Галета установил летом рекорд Эстонии - 20.76. Ранее на чемпионатах мира он ни разу не выступал.

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