Рекордсмен Эстонии Назаров пробился в полуфинал чемпионата Европы

В польской Торуни проходит чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытом помещении. Успешно начал выступление рекордсмен Эстонии на дистанции 60 метров Карл-Эрик Назаров.
Молодой спринтер с результатом 6.67 выиграл свой предварительный забег и пробился в полуфинал, который пройдет в 14:50.
В чемпионате Европы выступают 7 представителей Эстонии. Накануне Тони Ныу на дистанции 400 метров занял 44-е место среди 49 участников - 48,42.
Прыгунья в высоту Лилитан Турбан повторила свой личный рекорд - 1.87. Этот результат принес ей 17-е место.
В чемпионате Европы принимают участие также многоборец Ристо Лиллеметс и барьеристы Кейсо Педрикс, Диана Сууманн и Креэте Верлин.
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