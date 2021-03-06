Рекордсмен Эстонии Назаров пробился в полуфинал чемпионата Европы

Молодой спринтер с результатом 6.67 выиграл свой предварительный забег и пробился в полуфинал, который пройдет в 14:50.

В чемпионате Европы выступают 7 представителей Эстонии. Накануне Тони Ныу на дистанции 400 метров занял 44-е место среди 49 участников - 48,42.

Прыгунья в высоту Лилитан Турбан повторила свой личный рекорд - 1.87. Этот результат принес ей 17-е место.

В чемпионате Европы принимают участие также многоборец Ристо Лиллеметс и барьеристы Кейсо Педрикс, Диана Сууманн и Креэте Верлин.