01.10.2019, 22:35

Рекордсмен Эстонии финишировал на чемпионате мира последним

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rus.delfi.ee
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Kaur Kivistik võistlejaterivi lõpus
Kaur Kivistik võistlejaterivi lõpusFoto: Ahmed Jadallah, Reuters/Scanpix

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе завершились предварительные забеги на 3000 метров с препятствиями, где Эстонию представлял рекордсмен страны Каур Кивистик.

В начале сентября 28-летний Кивистик установил в Загребе рекорд Эстонии - 8.28,55, но на чемпионате мира уроженец Тарту сдал на последнем километре и финишировал в своем забеге последним - 8.39,26. Победителю он проиграл 26 секунд. В итоге Кивистик занял на мировом первенстве 39-е место среди 44 финишировавших участников.

Чемпионом мира в прыжках с шестом стал американец Сэм Кендрикс - 5.97. Спринт на 200 метров выиграл его соотечественник Ноа Лайлс - 19.83.

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