Рекордсмен Эстонии финишировал на чемпионате мира последним

В начале сентября 28-летний Кивистик установил в Загребе рекорд Эстонии - 8.28,55, но на чемпионате мира уроженец Тарту сдал на последнем километре и финишировал в своем забеге последним - 8.39,26. Победителю он проиграл 26 секунд. В итоге Кивистик занял на мировом первенстве 39-е место среди 44 финишировавших участников.

Чемпионом мира в прыжках с шестом стал американец Сэм Кендрикс - 5.97. Спринт на 200 метров выиграл его соотечественник Ноа Лайлс - 19.83.