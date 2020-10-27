Рекордное число участниц. Эстонки полюбили пауэрлифтинг

Комментируя итоги завершившегося турнира, президент Союза пауэрлифтинга Кайдо Леэсманн отметил рекордное число спортсменок: "В Тарту соревновались 29 женщин - такого числа участниц у нас никогда раньше не было. В каждой весовой категории упорная борьба шла до последнего подхода к снаряду".

Классический пауэрлифтинг состоит из трех упражнений - жим лежа, становая тяга и приседание со штангой.

25-летняя Веэльмаа (весовая категория до 84 кг) набрала в сумме троеборья 458 кг (172,5+100+185,5).

Выступавший в весовой категории до 105 кг Салин победил в сумме троеборья с результатом 772,5 кг (282,5+175+315).