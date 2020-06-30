30.06.2020, 19:20

РЕКОРД: Эстонский канатоходец прошагал 600 метров между высотками


EST

Канатоходец Яан Роозе установил в Тарту рекорд Эстонии,
прошагав между двумя офисными зданиями в оба конца 600 метров.

Канатоходец проделал свой путь на высоте 60 метров. Такой же маршрут покорился и другому экстремалу Оскару Юсси.

Читайте также: