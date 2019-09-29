29.09.2019, 11:43

Расмуса Мяги не пустили в финал чемпионата мира. Во всем виноват видеоповтор

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rus.delfi.ee
EST 1
Berliin 2018, Kergejõustiku EM, 7.08, õhtu
Rasmus Mägi.Foto: Ilmar Saabas

Международная ассоциация легкой атлетики (IAAF) объявила, что согласилась с апелляцией бегуна на 400 м с барьерами Кайрона МакМастера. Это означает, что Расмус Мяги остается без финала чемпионата мира в Дохе.

Эстонский бегун изначально проходил в финал только благодаря аннулированию результата бегуна с Британских Виргинских островов.

МакМастер и Мяги бежали вместе в первом полуфинале, где вирджинец занял третье, а эстонец — четвертное место. Однако после гонки МакМастер был дисквалифицирован, потому что изначально было установлено, что он не преодолел один из барьеров должным образом.


Несколько часов спустя представители МакМастера решили протестовать, утверждая, что спортсмен преодолел барьер, прыгнув, но это якобы не было специально. После просмотра видеозаписей было решено, что протест будет поддержан, то есть МакМастер занял восьмое место в финале, потеснив нашего спортсмена.

Эстонская ассоциация легкой атлетики решила подать протест. К сожалению, эстонская апелляция не была принята, поскольку было установлено, что отсутствуют новые доказательства и комиссия решила оставить решение об участниках финала в силе.

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