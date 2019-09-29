Расмуса Мяги не пустили в финал чемпионата мира. Во всем виноват видеоповтор

Эстонский бегун изначально проходил в финал только благодаря аннулированию результата бегуна с Британских Виргинских островов.

МакМастер и Мяги бежали вместе в первом полуфинале, где вирджинец занял третье, а эстонец — четвертное место. Однако после гонки МакМастер был дисквалифицирован, потому что изначально было установлено, что он не преодолел один из барьеров должным образом.



Несколько часов спустя представители МакМастера решили протестовать, утверждая, что спортсмен преодолел барьер, прыгнув, но это якобы не было специально. После просмотра видеозаписей было решено, что протест будет поддержан, то есть МакМастер занял восьмое место в финале, потеснив нашего спортсмена.

Эстонская ассоциация легкой атлетики решила подать протест. К сожалению, эстонская апелляция не была принята, поскольку было установлено, что отсутствуют новые доказательства и комиссия решила оставить решение об участниках финала в силе.