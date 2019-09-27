Расмус Мяги пробился в полуфинал чемпионата мира

В Дохе стартовал чемпионат мира по легкой атлетике. Первым из эстонских спортсменов на старт в столице Катара вышел Расмус Мяги. Рекордсмен Эстонии на дистанции 400 метров с барьерами в четвертьфинальном забеге финишировал первым с личным рекордом сезона и пробился в полуфинал - 49,34.
"На финише решил ускориться и выиграть забег, чтобы в полуфинале досталась лучшая дорожка", - так прокомментировал Мяги свое выступление.
В полуфинале, который состоится в субботу, 28 сентября, выступят 24 барьериста. В финал выйдут по два бегуна из каждого забега, еще двое будут добавлены по лучшему времени.
"Чтобы пробиться в финал, надо пробежать забег жизни. Надеюсь, я к этому готов", - цитирует Delfi Sport барьериста.
Дневная температура в Дохе превышает 35 градусов тепла. Из-за сильной жары и высокой влажности легкоатлеты будут соревноваться вечером и в ночные часы. Чтобы создать спортсменам более комфортные условия, организаторы установили на стадионе сверхмощные кондиционеры.
Эстонскую легкую атлетику в Катаре представляют 9 спортсменов. Если исходить из результатов нынешнего сезона, то самые большие шансы на успешное выступление среди посланцев Эстонии имеет копьеметатель Магнус Кирт, который несколько месяцев был лидером мирового сезона. В нынешнем сезоне он принимал участие в 14 турнирах, из которых выиграл 10.
При определенном стечении обстоятельств способны добраться до пьедестала почета десятиборцы Янек Ыйглане и Майкель Уйбо. Напомним, что на предыдущем мировом первенстве, которое проходило два года назад в Лондоне, Ыйглане занял четвертое место.
Состав сборной Эстонии на чемпионате мира
- Расмус Мяги (400 метров с барьерами) - предварительный забег 27 сентября, полуфинал 28 сентября (18:05)
- Мартин Куппер (диск) - квалификация 28 сентября (16:15)
- Каур Кивистик (3000 метров с препятствиями) - предварительный забег 1 октября (18:15)
- Янек Ыйглане (10-борье) - 2-3 октября
- Майкель Уйбо (10-борье) - 2-3 октября
- Кристо Галета (ядро) - квалификация 3 октября (19:20)
- Магнус Кирт (копье) - квалификация 5 октября (16:35)
- Тийдрек Нурме (марафон) - 5 октября (23:59)
- Роман Фости (марафон) - 5 октября (23:59)
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