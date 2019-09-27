Расмус Мяги пробился в полуфинал чемпионата мира

"На финише решил ускориться и выиграть забег, чтобы в полуфинале досталась лучшая дорожка", - так прокомментировал Мяги свое выступление.

В полуфинале, который состоится в субботу, 28 сентября, выступят 24 барьериста. В финал выйдут по два бегуна из каждого забега, еще двое будут добавлены по лучшему времени.

"Чтобы пробиться в финал, надо пробежать забег жизни. Надеюсь, я к этому готов", - цитирует Delfi Sport барьериста.

Дневная температура в Дохе превышает 35 градусов тепла. Из-за сильной жары и высокой влажности легкоатлеты будут соревноваться вечером и в ночные часы. Чтобы создать спортсменам более комфортные условия, организаторы установили на стадионе сверхмощные кондиционеры.

Эстонскую легкую атлетику в Катаре представляют 9 спортсменов. Если исходить из результатов нынешнего сезона, то самые большие шансы на успешное выступление среди посланцев Эстонии имеет копьеметатель Магнус Кирт, который несколько месяцев был лидером мирового сезона. В нынешнем сезоне он принимал участие в 14 турнирах, из которых выиграл 10.

При определенном стечении обстоятельств способны добраться до пьедестала почета десятиборцы Янек Ыйглане и Майкель Уйбо. Напомним, что на предыдущем мировом первенстве, которое проходило два года назад в Лондоне, Ыйглане занял четвертое место.

Состав сборной Эстонии на чемпионате мира

- Расмус Мяги (400 метров с барьерами) - предварительный забег 27 сентября, полуфинал 28 сентября (18:05)

- Мартин Куппер (диск) - квалификация 28 сентября (16:15)