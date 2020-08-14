Расмус Мяги финишировал третьим на "Бриллиантовой лиге"

Победителем в этом виде программы с лучшим результатом сезона стал чемпион Европы и мира Карстен Вархольм (Норвегия) - 47,10.

Из-за коронавирусных ограничений число участников первого этапа "Бриллиантовой лиги" было не очень велико. Так, в забеге на 400 метров с барьерами стартовали лишь 5 спортсменов.

Наибольший интерес в Монако вызывал турнир шестовиков, в котором выступал 20-летний швед Арман Дюплантис. Минувшей зимой молодой скандинав установил мировой рекорд в зале - 6.18.

На этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако Дюплантис взял высоту 6.00. Швед трижды штурмовал планку на высоте 6.15, но неудачно.