11.08.2019, 18:24

Пятикратный чемпион Финляндии погиб в ДТП в Эстонии

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rus.delfi.ee
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Саид-Магомед Тасуханов
Саид-Магомед ТасухановФото: Helsingin Paini-Miehet

Борец Саид-Магомед Тасуханов скончался от полученных травм в субботу. О трагическом событии сообщил на своей странице в Facebook борцовский клуб, в котором занимался молодой человек.

18-летний уроженец Чечни только два месяца назад получил гражданство Финляндии и готовился представлять страну на международных соревнованиях. Летом Тасуханов уехал тренироваться в Чечню и возвращался оттуда через Эстонию, где и произошла авария.

Известно, что он был одним из пострадавших в аварии в Тартуском уезде во вторник, 6 августа. RusDelfi подробно сообщали об инциденте.

Тасуханов являлся пятикратным победителем чемпионата Финляндии среди юношей в возрасте до 20 лет. Весной он занял второе место на взрослом первенстве Финляндии в весовой категории до 65 кг.

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