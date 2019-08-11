Пятикратный чемпион Финляндии погиб в ДТП в Эстонии

18-летний уроженец Чечни только два месяца назад получил гражданство Финляндии и готовился представлять страну на международных соревнованиях. Летом Тасуханов уехал тренироваться в Чечню и возвращался оттуда через Эстонию, где и произошла авария.

Известно, что он был одним из пострадавших в аварии в Тартуском уезде во вторник, 6 августа. RusDelfi подробно сообщали об инциденте.

Тасуханов являлся пятикратным победителем чемпионата Финляндии среди юношей в возрасте до 20 лет. Весной он занял второе место на взрослом первенстве Финляндии в весовой категории до 65 кг.