Путин прокомментировал решение ВАДА по отстранению России

"Нужно проанализировать это решение. То, что лежит на поверхности - нет претензий к Олимпийскому комитету России. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Это говорит о том, что в данной части решение ВАДА противоречит Олимпийской хартии и мы имеем все основания подать в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Но, что самое главное, на мой взгляд, любое наказание - так повелось ещё со времен Римского права - должно быть индивидуально. Наказания не могут носить коллективный характер и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям никакого отношения не имеют - все это понимают. Специалисты ВАДА это тоже понимают.

Но если кто-то из них принимает решение о коллективном наказании, то есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не заботы о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющими", — сказал Путин на пресс-конференции после нормандского саммита.

Исполком ВАДА 9 декабря отстранил Россию на 4 года от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. У России также отняли право проведения чемпионатов мира.