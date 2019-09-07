07.09.2019, 16:40

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Осенний забег отмечает 20-летний юбилей


rus.delfi.ee
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В рамках Таллиннского марафона состоится Осенний забег на 10 км, который нынче пройдет уже в 20-й раз. Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 16:45).

Осенний забег является самым массовым мероприятием Таллиннского марафона. Для участия в нем зарегистрировались около 9000 бегунов и любителей ходьбы.

Старт будет дан в 17:00. Маршрут забега проложен из центра столицы в Пыхья-Таллинн. В связи с проведением забега в организации дорожного движения произойдут изменения.

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