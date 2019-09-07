ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Осенний забег отмечает 20-летний юбилей

Осенний забег является самым массовым мероприятием Таллиннского марафона. Для участия в нем зарегистрировались около 9000 бегунов и любителей ходьбы.

Старт будет дан в 17:00. Маршрут забега проложен из центра столицы в Пыхья-Таллинн. В связи с проведением забега в организации дорожного движения произойдут изменения.