07.09.2019, 16:40
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Осенний забег отмечает 20-летний юбилей
В рамках Таллиннского марафона состоится Осенний забег на 10 км, который нынче пройдет уже в 20-й раз. Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 16:45).
В рамках Таллиннского марафона состоится Осенний забег на 10 км, который нынче пройдет уже в 20-й раз. Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 16:45).
Осенний забег является самым массовым мероприятием Таллиннского марафона. Для участия в нем зарегистрировались около 9000 бегунов и любителей ходьбы.
Старт будет дан в 17:00. Маршрут забега проложен из центра столицы в Пыхья-Таллинн. В связи с проведением забега в организации дорожного движения произойдут изменения.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
«Папа, не надо»: депутат рассказал, почему он застрелил жену
Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину
У убитой в Москве стюардессы была пикантная подработка
Петух убил женщину, собиравшую куриные яйца