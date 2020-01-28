Провалила допинг-секс. Знаменитая чемпионка полностью оправдана

11-кратная чемпионка мира по гребле на каноэ Лоренс Венсан-Лапуант, провалившая в августе 2019 года допинг-тест перед чемпионатом мира, полностью оправдана.
У 27-летней спортсменки был обнаружен лигандрол. Сама гребчиха подчеркивала, что умышленно не принимала никаких запрещенных веществ. По словам Венсан-Лапуант, допинг попал к ней после интенсивного секс-контакта с ее бывшим парнем.
Волос парня был отправлен на анализ. Экспертиза подтвердила наличие в его организме лигандрола.
Международная федерация каноэ считает, что канадка не употребляла допинг сознательно. Исходя из ее показаний, был сделан вывод, что Венсан-Лапуант стала жертвой заражения третьей стороной. Ей разрешили возобновить тренировки и вернуться к соревнованиям.
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