28.01.2020, 17:20

Провалила допинг-секс. Знаменитая чемпионка полностью оправдана

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Laurence Vincent Lapointe
Laurence Vincent LapointeFoto: Aaron Lynett, The Canadian Press/PA Images

11-кратная чемпионка мира по гребле на каноэ Лоренс Венсан-Лапуант, провалившая в августе 2019 года допинг-тест перед чемпионатом мира, полностью оправдана.

У 27-летней спортсменки был обнаружен лигандрол. Сама гребчиха подчеркивала, что умышленно не принимала никаких запрещенных веществ. По словам Венсан-Лапуант, допинг попал к ней после интенсивного секс-контакта с ее бывшим парнем.

Волос парня был отправлен на анализ. Экспертиза подтвердила наличие в его организме лигандрола.

Международная федерация каноэ считает, что канадка не употребляла допинг сознательно. Исходя из ее показаний, был сделан вывод, что Венсан-Лапуант стала жертвой заражения третьей стороной. Ей разрешили возобновить тренировки и вернуться к соревнованиям.

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