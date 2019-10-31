Прощай, олимпийская медаль? Финский врач дал неутешительный прогноз

Кирт травмировал плечо на чемпионате мира в Дохе при выполнении предпоследней попытки. Травма оказалась серьезной, поэтому пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Лучшего спортсмена Эстонии 2018 года оперировали в Таллинне эстонский врач Мадис Раху и финский хирург Урхо Вяятяйнен.

Плечо серьезно повреждено

"Операция прошла, как мы и планировали. У нас были на руках результаты МРТ-исследования, поэтому мы знали, с каким типом травмы имеем дело. Договорились между собой не разглашать детали операции. Могу лишь сказать, что в одном месте плечо оказалось повреждено более серьзно, чем мы первоначально предполагали", - сказал в интервью Delfi финский хирург.

"Восстановление после операции займет 6-9 месяцев. Когда наступит полное восстановление - пока не совсем ясно. Мы не можем точно сказать, сумеет ли Кирт вернуться на свой прежний уровень результатов", - добавил Вяятяйнен.

Олимпийский старт в Токио под вопросом

Ранее Кирт говорил, что собирается выступить на Играх в Токио. До начала олимпийского турнира копьеметателей остается 9 месяцев с небольшим. Как оценить шансы эстонского спортсмена на выступление в японской столице?

"Полагаю, что шансы Кирта восстановиться к олимпийским стартам 50-60 процентов", - такой прогноз дал финский доктор.