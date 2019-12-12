Продолжается народное голосование "Спортсмен года – 2019"

Отдать свой голос в категориях "Лучший спортсмен", "Лучшая спортсменка", "Лучшая команда" и "Лучший тренер" можно на сайте ЭОК - в каждой категории можно будет проголосовать за трех кандидатов. С одного устройства можно проголосовать один раз. Народное голосование завершится 20 декабря в 23:59.

Победители 2019 года в категориях "Лучший спортсмен", "Лучшая спортсменка", "Лучшая команда" и "Лучший тренер" будут определены путем суммирования результатов народного голосования, а также голосов, отданных спортивными журналистами. В случае ничьей лауреатом становится кандидат, получивший наибольшее количество голосов спортивных журналистов и организаций.

В 2018 году спортсменом года стал копьеметатель Магнус Кирт, спортсменкой года – конькобежка Саския Алусалу, командой года – экипаж в составе пилота Отта Тянака и штурмана Мартина Ярвеоя, тренером года – главный тренер сборной Эстонии по волейболу Георге Крету.