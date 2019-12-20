"Придется урезать питание". Почему украинские спортсмены оказались в заложниках?
Глава Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул рассказал в интервью ”Диалог.UA” о сложностях положения спортсменов, оказавшихся за границей во время подготовки к летним Олимпийским играм. По его словам, из-за отсутствия государственного финансирования, атлеты оказались, практически в заложниках.
Ледовая трагедия: история любви красивейшей фигуристки XX века
Трагедия в метро: Число погибших в ЧП выросло
Перископ-камера Samsung Galaxy S11 засветилась на фото
Мужчину избили в полицейском участке из-за фамилии