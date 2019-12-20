"Придется урезать питание". Почему украинские спортсмены оказались в заложниках?

Он заявил, что в ноябре на счет организации должны были поступить денежные средства, однако деньги так и не перечислили. А затраты а подготовку спортсменов государственные средства не компенсируют.

В связи с этим, многие мероприятия, в которых должны были принять участие украинцы, придется отменить.

”Нам придется урезать питание спортсменов и расходы на проживание. У нас договорные обязательства со странами, а команды не выпускают без оплаты. Их просто держат в заложниках”, — цитирует Гоцула ”Диалог.UA”.