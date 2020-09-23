23.09.2020, 18:55
Президент Керсти Кальюлайд открыла Спортивную неделю
23 сентября открылась Спортивная неделя. Старт эстафетному забегу в Пярну дала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
23 сентября открылась Спортивная неделя. Старт эстафетному забегу в Пярну дала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Европейская неделя спорта проводится нынче уже в шестой раз. Ее цель - заставить людей больше двигаться.
В рамках Спортивной недели во всех уездах Эстонии пройдут свыше 1100 различных мероприятий. Их организуют детские сады, школы, спортивные клубы, работодатели, местные самоуправления.
Каждый любитель здорового образа жизни может выбрать подходящее ему мероприятие ЗДЕСЬ.
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