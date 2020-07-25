Премиальных хватило на пол-"Волги". Эстонские чемпионы - об Олимпиаде-80

На Олимпиаде-1980 в Москве, которая проходила 40 лет назад, посланцы эстонского спорта завоевали 4 золотые медали - такого богатого урожая наград прежде не было. Чемпионами Игр стали пловец Ивар Стуколкин, легкоатлет Яак Уудмяэ, ватерполист Майт Рийсман и волейболист Вильяр Лоор.
Из четырех олимпийских чемпионов в строю, к сожалению, не все. Лоор ушел из жизни в 2011 году, Рийсман скончался два года назад.
Когда "бронза" дороже "золота" Первым из эстонского квартета на верхнюю ступень олимпийского пьедестала в Москве поднялся Стуколкин, выигравший золото в эстафете 4х200 метров.
В историю эстонского спорта он вошел как самый молодой олимпийский чемпион. Золотую медаль воспитанник таллиннского "Калева" завоевал в 19 лет, тренируясь под руководством известного ленинградского специалиста Генриха Яроцкого.
Звание олимпийского чемпиона принесло Стуколкину славу и почести, но по словам пловца, его сердцу ближе бронзовая медаль на дистанции 400 метров вольным стилем, которую он завоевал днем позже.
"В эстафете радость победы делится на четверых, а медаль на индивидуальной дистанции, свидетельство, прежде всего, моих личных возможностей", - говорит Стуколкин.
Результат Стуколкина на дистанции 400 метров долгое время никому в Эстонии не покорялся. Лишь в прошлом году - спустя 39 лет - его превзошел Крегор Зирк.
По словам пловца, за обе олимпийские медали он получил все, что полагалось: денежные премии (за золото выплачивали 4000 рублей), двухкомнатную квартиру и талон на покупку "Жигулей" по госцене.
Победа над Санеевым Из четырех золотых медалей, завоеванных посланцами Эстонии в Москве, наибольший резонанс в республике вызвал триумф легкоатлета Яака Уудмяэ в тройном прыжке. Случилось это ровно 40 лет назад - 25 июля 1980 года.
Если Стуколкин, Рийсман и Лоор победили в командных видах программы, то тартуский прыгун покорил олимпийский пьедестал в индивидуальной дисциплине, опередив трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Санеева и тогдашнего рекордсмена мира бразильца Жоао Карлоса де Оливейра.
"Свой лучший результат я показал в третьей попытке - 17.35, - вспоминает Уудмяэ. - Тогда правила в легкой атлетике были другие. Санеев прыгал во всех попытках позже меня. В последний прыжок Виктор вложил все силы, но улучшить мой результат не смог - 17.24."
Результат Уудмяэ, показанный в Москве, до сих пор остается рекордом Эстонии. Та Олимпиада оказалась единственным крупным соревнованием в спортивной карьере эстонского прыгуна. "Конкуренция за место в сборной СССР была очень сильная. На чемпионаты Европы отбор пройти мне не удавалось, а выступить в Хельсинки, где в 1983 году проходил первый чемпионат мира, помешала травма".
За олимпийское золото легкоатлет получил три премии - от Спорткомитета СССР, от эстонских властей и от спортобщества "Йыуд", за которое он выступал. Тартуский прыгун решил купить "Волгу".
"Потратил все премиальные и еще столько же добавил - 15 000 рублей тогда стоила "Волга". Однако машина часто барахлила и через год ее пришлось продать", - вспоминает Уудмяэ.
Олимпийские герои не забыты и сейчас. Фонд "Капитал культуры" выплачивает всем эстонским олимпийским чемпионам ежегодно 5400 евро.
За 10 лет до выхода на пенсию по старости олимпийские чемпионы начинают получать от Департамента социального страхования государственное пособие, которое привязано к средней зарплате в Эстонии - в 2020 году его размер составляет 1397 евро в месяц.
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