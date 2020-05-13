"Предлагали 200 000 долларов в месяц". Секс-символ российского спорта о работе в эскорте

До переезда в США уроженку Твери называли секс-символом российского спорта. На ее внешние данные обращают внимание и за океаном. По словам Клишиной, полгода назад ей предлагали в США 200 000 долларов в месяц за эскорт-услуги, но она отказалась: "Сидела потом и думала: неужели я произвожу впечатление девушки, которая могла бы на это согласиться?"

В США Клишина перебралась в 2013 году. Поэтому в интервью зашел разговор о ее доходах. Прыгунья пояснила, что живет за счет спонсорства (Nike и часовой бренд), сотрудничает с одной фирмой, зарабатывает призовые на турнирах и как член сборной России получает зарплату от федерации (40 000 рублей - примерно 500 долларов).

29-летняя Клишина считалась в свое время одной из главных надежд российской легкой атлетики, но по большому счету она себя полностью не реализовала. Ее наивысшее достижение - серебро чемпионата мира в 2017 году, Дарья также дважды становилась чемпионкой Европы в закрытом помещении.

В 2016 году Клишина оказалась единственной российской легкоатлеткой, которая получила допуск на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.