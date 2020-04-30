Правительство тормозит открытие спортивных баз для тренировок

Министр культуры Тынис Лукас первый раз внес предложение об открытии тренировочных баз для спортсменов в минувший понедельник. Тогда правительство разрешение не дало. 30 апреля этот вопрос еще раз был вынесен на обсуждение, но результат для спортсменов снова был отрицательный.

Альтернатива пока не прошла

Для топ-спортсменов тренировочные залы крайне необходимы, так как с 1 мая ЭОК заканчивает финансирование тренировок для кандидатов в олимпийскую сборную Эстонии в спорткомплексе Audentes. Причина - слишком высокая цена: один день тренировок обходился примерно в 1000 евро.

В качестве альтернативы рассматривались варианты организации тренировок каждым спортивным союзом. Пловцы, например, могли тренироваться в бассейне Кейлаского центра здоровья, а фехтовальщики - в спорткомплексе "Сыле".

"Решение о закрытии спорткомплекса для тренировок олимпийцев стало сюрпризом, - отметил министр культуры Тынис Лукас. - Представил в правительство предложение, чтобы каждый спортивный союз мог открыть по одной базе. В первоначальной программе выхода из кризиса такого пункта не было, поэтому эта тема была вынесена с обсуждения".

Премьер-министр Юри Ратас надеется, что проблема тренировок для топ-спортсменов все же будет в ближайшее время решена: "Мы делаем большие шаги в направлении открытия спортивных баз для членов сборных Эстонии".

Почему не дают тренироваться фигуристам?

В сложном положении во время коронавирусного кризиса оказались фигуристы. До отбора на Олимпиаду-2022 осталось меньше года, а им негде тренироваться.

Министр культуры Лукас признал, что вопрос с тренировками фигуристов вызвал у него удивление. Он пробовал решить эту проблему в ускоренном порядке, но безрезультатно. "Когда ЭОК подал ходатайство для тренировок олимпийцев, то фигуристы не были включены в этот список. Видимо, ЭОК сосредоточился только на представителях летних видов спорта", - сказал Лукас.

В таком же направлении о проблеме фигуристов высказался и Ратас. "Я не знаю, почему ЭОК не включил в первоначальное ходатайство фигуристов. Если представители летних видов спорта получили возможность тренироваться в Audentes, то почему нельзя было кататься фигуристам в ледовом холле".