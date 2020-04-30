Правительство тормозит открытие спортивных баз для тренировок

Открытие спортзалов и баз для тренировок профессиональных спортсменов задерживается из-за ряда обстоятельств. Правительство уже дважды отклоняло соответствующее предложение.
Министр культуры Тынис Лукас первый раз внес предложение об открытии тренировочных баз для спортсменов в минувший понедельник. Тогда правительство разрешение не дало. 30 апреля этот вопрос еще раз был вынесен на обсуждение, но результат для спортсменов снова был отрицательный.
Альтернатива пока не прошла
Для топ-спортсменов тренировочные залы крайне необходимы, так как с 1 мая ЭОК заканчивает финансирование тренировок для кандидатов в олимпийскую сборную Эстонии в спорткомплексе Audentes. Причина - слишком высокая цена: один день тренировок обходился примерно в 1000 евро.
В качестве альтернативы рассматривались варианты организации тренировок каждым спортивным союзом. Пловцы, например, могли тренироваться в бассейне Кейлаского центра здоровья, а фехтовальщики - в спорткомплексе "Сыле".
"Решение о закрытии спорткомплекса для тренировок олимпийцев стало сюрпризом, - отметил министр культуры Тынис Лукас. - Представил в правительство предложение, чтобы каждый спортивный союз мог открыть по одной базе. В первоначальной программе выхода из кризиса такого пункта не было, поэтому эта тема была вынесена с обсуждения".
Премьер-министр Юри Ратас надеется, что проблема тренировок для топ-спортсменов все же будет в ближайшее время решена: "Мы делаем большие шаги в направлении открытия спортивных баз для членов сборных Эстонии".
Почему не дают тренироваться фигуристам?
В сложном положении во время коронавирусного кризиса оказались фигуристы. До отбора на Олимпиаду-2022 осталось меньше года, а им негде тренироваться.
Министр культуры Лукас признал, что вопрос с тренировками фигуристов вызвал у него удивление. Он пробовал решить эту проблему в ускоренном порядке, но безрезультатно. "Когда ЭОК подал ходатайство для тренировок олимпийцев, то фигуристы не были включены в этот список. Видимо, ЭОК сосредоточился только на представителях летних видов спорта", - сказал Лукас.
В таком же направлении о проблеме фигуристов высказался и Ратас. "Я не знаю, почему ЭОК не включил в первоначальное ходатайство фигуристов. Если представители летних видов спорта получили возможность тренироваться в Audentes, то почему нельзя было кататься фигуристам в ледовом холле".
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Стали известны последние слова умершего от COVID физика-ядерщика
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Не прощаются: как провожают в последний путь умерших от COVID-19
Ученые сказали, когда коронавирус погибает в течение 15 минут