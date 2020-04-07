07.04.2020, 21:30

Postimees Grupp не собирается продавать ERR телеправа на показ Олимпиады


EST
Postimehe maja ja Margus Linnamäe
Andrus RaudsaluFoto: Andres Putting

Председатель правления Postimees Grupp Андрус Раудсалу и главный редактор Postimees Март Раудсаар, заявили, у них нет плана продавать лицензию на трансляцию Олимпийских игр в Токио Эстонскому национальному телерадиовещанию (ERR).

Несколько лет назад права зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчхане и на летние Игры-2020 в Токио приобрела Postimees Grupp (прежнее название Eesti Meedia).

Раудсаар подчеркнул, что вопрос о возможном предложении лицензии для ERR поднимался только до тех пор, пока не появилось сообщение о переносе Олимпиады-2020 на следующий год.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры хочет вернуть трансляции Олимпийских игр на каналы Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

Министр культуры Лукас сказал, что возвращение олимпийских телетрансляций на каналы ERR - принципиальный вопрос: "Эстонское национальное телерадиовещание должно быть готово освещать большие события. Олимпийские игры должны быть в эфире ERR".

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