Последний кросс. Российская бегунья скончалась во время пробежки
25-летняя российская барьеристка Маргарита Плавунова скончалась во время пробежки в Моршанском районе Тамбовской области.
25-летняя российская барьеристка Маргарита Плавунова скончалась во время пробежки в Моршанском районе Тамбовской области.
Легкоатлетка отдыхала после соревнований в деревне у родственников, спортивную форму поддерживала с помощью пробежек.
Тело Плавуновой в траве заметили местные жители. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти жизнь девушке - они констатировали смерть бегуньи.
Плавунова специализировалась в беге на 100 метров с барьерами и в гладком спринте. Она была многократной чемпионкой Тамбовской области, участвовала в чемпионате России, выигрывала всероссийские студенческие соревнования.
По информации российских СМИ, причиной смерти спортсменки стала острая сердечная недостаточность.
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