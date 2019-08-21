Последний кросс. Российская бегунья скончалась во время пробежки

Легкоатлетка отдыхала после соревнований в деревне у родственников, спортивную форму поддерживала с помощью пробежек.

Тело Плавуновой в траве заметили местные жители. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти жизнь девушке - они констатировали смерть бегуньи.

Плавунова специализировалась в беге на 100 метров с барьерами и в гладком спринте. Она была многократной чемпионкой Тамбовской области, участвовала в чемпионате России, выигрывала всероссийские студенческие соревнования.

По информации российских СМИ, причиной смерти спортсменки стала острая сердечная недостаточность.