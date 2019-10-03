Поляки, шведы, финны и россияне сыграют в Таллинне в австралийский футбол. Что это за вид спорта?

Австралийский футбол — игра, крайне популярная на одноименном континенте, где некоторые матчи национального чемпионата собирают аудиторию в 100 000 зрителей, а также в Новой Зеландии. Игра немного напоминает регби (играют овальным мячом, игрокам можно использовать руки), гандбол (мяч иногда нужно бить об землю) и обычный футбол (мяч нужно забивать в ворота, а не заносить за лицевую линию).

Обычно матчи проходят на овальном поле длиной в 185 м и шириной до 155 м, однако поскольку в Европе газонов подобного размера нет, так что на нашем континента игры идут на обычном футбольном стадионе, причем в составе каждой команды на поле выходят по 9 человек (вдвое меньше, чем в Австралии).

- Удобное расположение Таллинна для европейских и российских команд делает его идеальным местом для международных турниров, - признается президент клуба "Петербургские коты" Вячеслав Белов. - Австралийский футбол - один из самых зрелищных видов спорта и мы надеемся, что турнир поможет открыть его для эстонцев, смотреть и участвовать.

Начало первого матча 5 октября в 13.30.