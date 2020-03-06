Получал угрозы: чемпион Украины и его девушка погибли в Москве

6 марта трагическая новость пришла с запада Москвы. Здесь были обнаружены тела молодого человека и девушки, оказавшихся украинскими профессиональными шахматистами Станиславом Богдановичем и Александрой Вернигорой.

Состоявшая в отношениях и проживавшая в последнее время в столице России пара скончалась, по предварительной версии, от отравления.

27-летний Станислав Богданович был достаточно известным в шахматном мире гроссмейстером. Свой талант он проявил в раннем возрасте, ”выстрелив” в 12 лет на рапид-мемориале Ефима Геллера в родной Одессе в 2005 году, где сыграл вничью с самим Виктором Корчным и обыграл гроссмейстеров Михаила Голубева и Николая Легкого.

После этого Голубев даже назвал его ”возможно, самым талантливым шахматистом за всю историю Одессы”.

Это заявление не лишено оснований, поскольку Богданович в том же возрасте стал серебряным призером чемпионата Европы среди юношей, а позже становился чемпионом Украины в возрастной категории до 18 лет, чемпионом Одессы-2010, трехкратным чемпионом Одесской области, включая два турнира с гроссмейстерской нормой (в 2018 и 2019 годах) и многократным чемпионом Украины среди взрослых по ускоренным шахматам.

Наивысшую позицию в мировом шахматном рейтинге по блицу он занимал в 2015 году, когда располагался на восьмой строчке.